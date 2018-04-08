На Запорожской АЭС остановлен шестой энергоблок

По техническим причинам шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключен от энергосети, сообщила пресс-служба станции.

Отключение блока от энергосистемы под действием автоматической защиты произошло в воскресенье, 8 апреля, в 14.15. В сообщении говорится, что была снижена подача питательной воды в парогенераторы, передает ТАСС.

По данным пресс-службы станции, сейчас на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока общей мощностью генераторов 2910 МВт.

В конце марта государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в стране резко увеличилось число нарушений в работе атомных электростанций. За прошлый год произошло 17 нарушений в работе АЭС Украины, что стало самым большим показателем за последние семь лет.

На Украине работают четыре АЭС суммарной мощностью 13835 МВт (Запорожская, Ровенская, южно-Украинская и Хмельницкая).