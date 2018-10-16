Эксперт объяснил панику Ищенко из-за сбора подписей в Приморье

«Собрать подписи за одного кандидата и потом передать их другому – юридически и физически невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя заявление кандидата на пост главы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко о том, что «Единая Россия» якобы создаёт ему проблемы с прохождением муниципального фильтра.

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко посетовал на то, что «Единая Россия» и местные власти якобы оказывают давление на муниципальных депутатов с целью создать проблемы со сбором подписей в пользу коммуниста, которые необходимы для его выдвижения. Так, по словам Ищенко, голоса для прохождения муниципального фильтра собираются лишь в пользу Олега Кожемяко, а затем неким образом их должны распределить в пользу остальных кандидатов.

Однако по мнению экспертов, обвинения Ищенко юридически несостоятельны, так как по закону нельзя собрать подписи за одного кандидата, а затем передать их другому.

«Собрать подписи за одного кандидата и потом передать их другому – юридически и физически невозможно. Подписи заверяются нотариусом с датой, временем, и эти подписи сдаются в ограниченном количестве, то есть сдать больше по объёму просто невозможно. Всё это показывает, что коммунисты и Ищенко имеют слабое представление о том, как преодолевается муниципальный фильтр и это не удивительно», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«В своё время команда Тарасенко помогала Ищенко в сборе подписей, а юридическое обеспечение процесса осуществляли «единороссы». Он боится, что ему не хватит подписей, поэтому усугубляет трагедию», – считает собеседник.

«СМИ сообщают, что те депутаты, которые ранее подписывались за него, сейчас либо отказывают ему, либо простят что-то взамен, потому он «алармит». Хотя при хорошей организации он бы мог спокойно собрать необходимое количество подписей либо обратиться за помощью к «Единой России», – резюмировал Смирнов.

Напомним, в сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в крае. Позднее президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края после отставки Андрея Тарасенко. Законодательное собрание Приморья решило назначить повторные выборы губернатора на 16 декабря.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Олег Кожемяко выступил с инициативой помочь другим кандидатам в губернаторы с прохождением муниципального фильтра.