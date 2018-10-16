Эксперт объяснил панику Ищенко из-за сбора подписей в Приморье

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...

В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Эксперт объяснил панику Ищенко из-за сбора подписей в Приморье

             24 октября 2018, 12:26
          Фото: Антон Балашов/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          «Собрать подписи за одного кандидата и потом передать их другому – юридически и физически невозможно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя заявление кандидата на пост главы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко о том, что «Единая Россия» якобы создаёт ему проблемы с прохождением муниципального фильтра.

          Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко посетовал на то, что «Единая Россия» и местные власти якобы оказывают давление на муниципальных депутатов с целью создать проблемы со сбором подписей в пользу коммуниста, которые необходимы для его выдвижения. Так, по словам Ищенко, голоса для прохождения муниципального фильтра собираются лишь в пользу Олега Кожемяко, а затем неким образом их должны распределить в пользу остальных кандидатов.

          Однако по мнению экспертов, обвинения Ищенко юридически несостоятельны, так как по закону нельзя собрать подписи за одного кандидата, а затем передать их другому.  

          «Собрать подписи за одного кандидата и потом передать их другому – юридически и физически невозможно. Подписи заверяются нотариусом с датой, временем, и эти подписи сдаются в ограниченном количестве, то есть сдать больше по объёму просто невозможно. Всё это показывает, что коммунисты и Ищенко имеют слабое представление о том, как преодолевается муниципальный фильтр и это не удивительно», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

          «В своё время команда Тарасенко помогала Ищенко в сборе подписей, а юридическое обеспечение процесса осуществляли «единороссы».  Он боится, что ему не хватит подписей, поэтому усугубляет трагедию», – считает собеседник.

          «СМИ сообщают, что те депутаты, которые ранее подписывались за него, сейчас либо отказывают ему, либо простят что-то взамен, потому он «алармит». Хотя при хорошей организации он бы мог спокойно собрать необходимое количество подписей либо обратиться за помощью к «Единой России», – резюмировал Смирнов.

          Напомним, в сентябре краевая избирательная комиссия признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора в крае. Позднее президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края после отставки Андрея Тарасенко. Законодательное собрание Приморья решило назначить повторные выборы губернатора на 16 декабря. 

          Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Олег Кожемяко выступил с инициативой помочь другим кандидатам в губернаторы с прохождением муниципального фильтра. 


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