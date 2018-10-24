Определена дата последнего в 2018 году пуска «Протона»

Старт ракеты-носителя «Протон» со спутником «Благовест» с Байконура рассчитывают провести 25 декабря, сообщил источник на космодроме.

«Запуск спутника «Благовест» предварительно назначен на 25 декабря», – сказал собеседник, передает РИА «Новости».

«Благовест» прибудет на Байконур в середине ноября. Ракета-носитель «Протон-М», разгонный блок «Бриз-М», необходимые для пуска, сейчас уже находятся на космодроме.

Первый в 2018 году пуск со спутником «Благовест» произошел в апреле. До этого другой подобный аппарат был выведен на орбиту в 2017 году.

Министерство обороны планирует развернуть глобальную коммуникационную систему с четырьмя «Благовестами».