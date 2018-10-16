Стала известна причина конфликта Нурмагомедова и Макгрегора

Боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов, член команды ирландского спортсмена Конора Макгрегора, рассказал о причинах конфликта иностранца с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

Лобов рассказал об этом в интервью YouTube-каналу ESPN.

По его словам, изначально между спортсменами были нормальные отношения, они «уважительно относились друг к другу».

Однако в какой-то момент Нурмагомедов якобы «зачем-то начал называть Конора «chicken» (цыпленок, петух)».

«Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», – сказал боец.

По его мнению, Нурмагомедов знал, что это оскорбление – одно из самых серьезных в России, но все равно продолжал называть так ирландца.

«В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает – все это знают. Это очень серьезное оскорбление», – отметил Лобов.

Артем Лобов является спарринг-партнером Макгрегора, живет и тренируется в Ирландии.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца.

Отметим, что до боя спортсмены долгое время конфликтовали.

Из-за потасовки бойца Зубайру Тухугова, друга Нурмагомедова, отстранили от боя с Лобовым.