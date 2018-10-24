Здания структур Сороса в США окружил спецназ

Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил, что спецподразделения по противодействию терроризму «взяли под охрану» несколько зданий, принадлежащих финансисту Джорджу Соросу и его структурам.

Американское издание The New York Times сообщает, что вооруженные дальнобойными снайперскими винтовками и детекторами взрывчатых веществ патрули размещены на подступах к зданиям, в том числе возле фонда Сороса «Открытое общество» (внесен Минюстом РФ в список организаций, чья деятельность угрожает национальной безопасности России), передает ТАСС.

По словам начальника полиции Нью-Йорка, правоохранительные органы США «ради лишней предосторожности» связались с представителями организаций Сороса.

По версии издания, действия полиции связаны с недавним обнаружением у дома Сороса взрывного устройства, которое было заключено в большой конверт, «выглядевший подозрительно».

Специалисты Почтовой службы США пришли к заключению, что конверт не был доставлен почтой, хотя кто-то постарался с помощью маркировки создать впечатление, будто это так.

Самодельная бомба представляла собой отрезок трубы длинной 15,2 см, наполненный порохом и снабженный детонатором, и в случае взрыва могла убить находящегося рядом человека, говорится в статье.

Органы правопорядка еще не установили, кто и с какой целью подбросил устройство в почтовый ящик финансиста. При этом издание отмечает, что в последние дни высказывались подозрения в тайной помощи Сороса каравану мигрантов, направляющемуся от границы Гондураса через Мексику к южной границе США.

Напомним, накануне у дома Сороса в США нашли взрывное устройство.