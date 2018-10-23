Путин и Болтон договорились о расширении координации военных в Сирии

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным расширить координацию военных в Сирии.

По итогам переговоров он также сообщил, что Россия и США продолжат реализацию хельсинкских договоренностей Путина и Дональда Трампа, в том числе по борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

Болтон добавил, что первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года.

Путин и Болтон встретились во вторник вечером. Переговоры длились полтора часа. На встрече президент России, в частности, выразил удивление недружественными действиями Вашингтона после конструктивной встречи лидеров двух стран в Хельсинки.

Также Путин сказал, когда готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.