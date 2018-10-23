Болтон в Москве возложил венок на месте убийства Немцова

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву возложил цветы в память о жертвах трагедии в Керчи, а также венок на месте убийства политика Бориса Немцова.

«Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. Болтон возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик», – сообщается в Twitter посольства США в Москве.

Кроме того, Болтон возложил цветы в память о жертвах трагедии в Керчи, где были убиты 20 студентов и преподавателей политехнического колледжа.

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

Болтон второй день находится в Москве. Он уже провел встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину на глазах своей спутницы Анны Дурицкой. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.