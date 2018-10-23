США солгали о содержании встреч Болтона с Патрушевым и Лавровым

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встречах в Москве попытался рассказать о претензиях Вашингтона к Пекину, сообщают источники.

«В МИДе с удивлением восприняли некоторые публичные комментарии посольства США по итогам встреч находящегося сейчас в Москве Джона Болтона, помощника Дональда Трампа по национальной безопасности, со своим российским визави Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым», – сказал дипломатический источник, передает РИА «Новости».

По его словам, посольство сообщило об обсуждении ситуации на Кавказе, «хотя данная тема вообще никак не затрагивалась».

«Собственно, даже непонятно, что имелось в виду – северокавказский регион России или страны Закавказья, куда американский гость завтра направится из нашей столицы», – отметил источник.

Собеседник подчеркнул, что действительности не соответствуют и «утверждения об обсуждении Китая».

«Болтон действительно пытался излагать известные претензии США к КНР в экономической и военно-политической сферах, однако с российской стороны сразу было четко сказано, что любые вопросы, затрагивающие наших китайских партнеров, должны обсуждаться исключительно с Пекином», – пояснил он.

Ранее Болтон назвал преувеличенным мнение о том, что возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений и сделает мир опаснее.