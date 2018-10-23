Украину признали самой уязвимой из развивающихся экономик

Самой уязвимой среди развивающихся рынков является Украина, заявили в консалтинговой фирме IHS Markit.

Эксперты IHS Markit составили рейтинг 190 стран на основании стабильности национальных валют под воздействием внешних факторов, передает РИА «Новости».

Составители рейтинга оценили сальдо баланса по текущим операциям, внешние долговые обязательства, валютные резервы и инфляцию.

Эксперты отметили, что украинская гривна, признанная самой уязвимой, с начала года находится под сильным давлением, но вмешательство нацбанка Украины помогло смягчить ее ослабление.

По мнению главного экономиста IHS Markit Наримана Бехравеша, причиной уязвимости Украины перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями является хронический дефицит.

Кроме того, Украина, считает он, подвержена рискам платежного баланса.

Наименее уязвимыми среди развивающихся рынков стали Россия и Китай. Это связано с профицитом платежного баланса, маленьким внешним долгом и большим объемом валютных резервов, уточнили эксперты. В то же время, отмечают в IHS Markit, российская экономика подвержена геополитическим рискам.

Ранее экономист Владимир Компаниец сообщал, что в новом отчете МВФ Украина называется самой бедной страной Европы.

До этого руководитель общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук рассказывал о катастрофическом состоянии украинской экономики.