Глава Ингушетии провел в Москве встречи по социальным и территориальным вопросам

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Согласится ли Польша разместить у себя американское ядерное оружие

Поляки и хотели бы опираться на собственные силы, но зависимость от США сильнееФото: Alik Keplicz/AP/ТАСС
«Большинство поляков выступают за то, чтобы страна была безопасной, но чтобы ее безопасность обеспечивалась польской военной силой», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сейма Роберт Винницкий. Тем не менее, польские лидеры оказались одними из немногих в Европе, кто одобрил решение Трампа разорвать договор РСМД с Россией. В отличие от своего электората, они уповают на заокеанское прикрытие.  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
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          Глава Ингушетии провел в Москве встречи по социальным и территориальным вопросам

          23 октября 2018, 10:34

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Москве провел встречи с министром спорта Павлом Колобковым и зампредом правительства Виталием Мутко, на которых были обсуждены важные для республики соцвопросы. Также он встретился с депутатами и сенаторами от Ингушетии, полномочными представителями республики в регионах и членами ингушской общины Москвы.

          В сообщении на сайте республики Ингушетия указывается, что на встрече с Колобковым были обсуждены вопросы строительства в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальных спортивных площадок, а также проект нового стадиона на 15 тыс. мест в Магасе.

          Строительство данных объектов необходимо в целях выполнения «суперуказа» президента России Владимира Путина об увеличении показателя доли занимающихся спортом до 55%, а также повышения уровня обеспеченности региона спортивными сооружениями.

          Участником встречи также стал вице-премьер правительства Ингушетии – постоянный представитель Алихан Цечоев.

          «Если 10 лет назад, в 2008 году, количество занимающихся спортом в республике составляло 2,3%, то сегодня этот показатель равнее 16,4%. Всего у нас в Ингушетии уже 357 спортивных объектов, площадок и спортивных сооружений, в которых систематически занимаются спортом 72 тыс. 158 человек. Наша задача – увеличить показатель до 55% согласно майскому указу президента России», – сказал Евкуров.

          Глава республики отметил, что в 2019 году в Ингушетии запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сагопши и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Насыр-Корте.

          Кроме того, до 2024 года запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых пять с плавательным бассейном и девять со спортивным залом 42х24 метра.

          Также планируется возведение 50 многофункциональных площадок «Зима-Лето» в населенных пунктах региона.

          Евкуров отметил, что Ингушения – единственный субъект России, не имеющий имеет своего стадиона, «и, конечно, наши жители очень его ждут».

          В ходе встречи стороны обсудили вопросы оказания поддержки со стороны федерального центра для эффективной и своевременной реализации инициированных регионом спортивных объектов.

          Помимо прочего, глава Ингушетии сообщил министру спорта, что республика регулярно становится площадкой для проведения спортивных мероприятий как окружного, так всероссийского и международного уровней.

          Например, в 2018 году в регионе уже состоялось более 20 спортивных соревнований и форумов, среди которых Международный шахматный фестиваль «Башня Согласия», Всероссийский фестиваль бейсджампинга, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, международный турнир по смешанным боевым единоборствам M-1 Challenge «Битва в горах-7» и другие.

          В данный момент в республике проходит первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниоров до 21 года, а до конца 2018 года состоится международный турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Битва Нартов», Вечер профессионального бокса «Герои ринга» и турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Дорога в М-1 Битва в Назрани». 

          В ходе встречи Евкурова с зампредом правительства России Виталием Мутко был затронут вопрос о создании отдельной программы расселения частного ветхого жилья в Ингушетии, а также меры для эффективной реализации в регионе 12 национальных проектов в рамках исполнения «суперуказа» президента Владимира Путина.

          «С учетом того, что в Ингушетии сегодня до конца не решен вопрос с расселением частного ветхого жилья, выступил с предложением к Виталию Леонтьевичу (Мутко) создать отдельную программу расселения частного ветхого жилья, в том числе с предоставлением особых условий молодоженам и молодым семьям», – сказал Евкуров.

          По данным минстроя республики, общее количество частных домов в регионе составляет 66,1 тыс. Из них 11,2 тыс. (16,9%) признаны непригодными для проживания. Общее количество жителей, проживающих в таких домах, – 67,2 тыс. человек.

          С учетом вступившего в силу закона об определении границ между Ингушетией и Чечней стороны обсудили возможность оказания помощи и поддержки в развитии приграничных территорий.

          «Развитие приграничных территорий станет для нас приоритетной задачей. Я уже дал  поручение главам муниципальных образований совместно с ответственными лицами Правительства, с коллегами из Чеченской Республики вести совместную работу. Сегодня нам необходимо подготовить проекты по взаимодействию по всем сферам деятельности администраций районов», – отметил глава Ингушетии.

          Евкуров сообщил Мутко и о ходе реализации в регионе 12 ключевых национальных проектов в рамках исполнения «суперуказа» президента. 

          Отмечается, что важнейшая цель этой работы – качественное повышение уровня жизни ингушского народа на основе создания конкурентоспособной экономики. В связи с этим серьезный акцент отводится работе над проектами экономической направленности, связанных с повышением производительности труда и поддержкой занятости, развития международной кооперации и экспорта, а также с поддержкой малого и среднего бизнеса.

          Данные проекты реализуются по линии министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии.

          Точками роста региональной экономики должны стать не только крупные инвестиционные проекты, но и небольшие инновационные предприятия, способные быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынке.

          Кроме того, республика приступила к работе над такими нацпроектами, как «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Культура».

          Также Юнус-Бек Евкуров провел встречу с депутатами и сенаторами от Ингушетии, полномочными представителями республики в регионах и членами ингушской общины Москвы. Встреча прошла в Постоянном представительстве Республики Ингушетия при президенте России.

           

          В мероприятии приняли участие сенаторы Белан Хамчиев, Муса Чилиев, депутат Госдумы Юшаа Газгиреев, вице-премьер правительства Ингушетии – постоянный представитель Алихан Цечоев, полномочные представители республики в Уральском федеральном округе и Краснодарском крае Куреш Аушев и Ахметхан Беков, экс-сенатор от республики, заслуженный юрист России Исса Костоев, председатель Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых советов при ТПП РФ Ахмет Паланкоев, председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев, генерал-лейтенанты Магомед Султыгов, Хаджибикар Укуров и другие.

          Собравшиеся высказали точки зрения по поводу принятия закона об определении границы между Ингушетией и Чечней, а также по поводу ситуации, сложившейся после подписания соответствующего соглашения. В том числе прозвучали мнения о том, что документ был принят внезапно, и население оказалось не подготовлено к изменениям.

          Евкуров выслушал мнения всех собравшихся и вновь показал на карте, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. Он отметил, что в рамках подготовки соглашения с обеих сторон – и Ингушетии, и Чеченской Республики – работали комиссии, было проведено несколько совместных заседаний, изучены архивные документы.

          В данный момент со стороны руководства проведена большая работа по разъяснению населению деталей соглашения во избежание недопонимания и разногласий. Так, в администрации главы региона было проведено несколько встреч с представителями общественности Ингушетии, старейшинами, религиозными деятелями, молодежными активистами, жителями приграничных сел, в ходе которых Евкуров сделал все необходимые пояснения.

          Участники встречи поддержали главу республики, а также высказали свои предложения по дальнейшим действиям руководства региона в связи с принятым законом об определении границы.

          По итогам совещания было принято решение организовать в еще одну встречу Евкурова с ингушской общиной, чтобы обсудить все оставшиеся вопросы и предложения по дальнейшему взаимодействию.

          26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.

          После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.

          Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.


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