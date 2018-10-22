Глава Ингушетии провел в Москве встречи по социальным и территориальным вопросам

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Москве провел встречи с министром спорта Павлом Колобковым и зампредом правительства Виталием Мутко, на которых были обсуждены важные для республики соцвопросы. Также он встретился с депутатами и сенаторами от Ингушетии, полномочными представителями республики в регионах и членами ингушской общины Москвы.

В сообщении на сайте республики Ингушетия указывается, что на встрече с Колобковым были обсуждены вопросы строительства в регионе физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальных спортивных площадок, а также проект нового стадиона на 15 тыс. мест в Магасе.

Строительство данных объектов необходимо в целях выполнения «суперуказа» президента России Владимира Путина об увеличении показателя доли занимающихся спортом до 55%, а также повышения уровня обеспеченности региона спортивными сооружениями.

Участником встречи также стал вице-премьер правительства Ингушетии – постоянный представитель Алихан Цечоев.

«Если 10 лет назад, в 2008 году, количество занимающихся спортом в республике составляло 2,3%, то сегодня этот показатель равнее 16,4%. Всего у нас в Ингушетии уже 357 спортивных объектов, площадок и спортивных сооружений, в которых систематически занимаются спортом 72 тыс. 158 человек. Наша задача – увеличить показатель до 55% согласно майскому указу президента России», – сказал Евкуров.

Глава республики отметил, что в 2019 году в Ингушетии запланирован ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сагопши и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Насыр-Корте.

Кроме того, до 2024 года запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, из которых пять с плавательным бассейном и девять со спортивным залом 42х24 метра.

Также планируется возведение 50 многофункциональных площадок «Зима-Лето» в населенных пунктах региона.

Евкуров отметил, что Ингушения – единственный субъект России, не имеющий имеет своего стадиона, «и, конечно, наши жители очень его ждут».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы оказания поддержки со стороны федерального центра для эффективной и своевременной реализации инициированных регионом спортивных объектов.

Помимо прочего, глава Ингушетии сообщил министру спорта, что республика регулярно становится площадкой для проведения спортивных мероприятий как окружного, так всероссийского и международного уровней.

Например, в 2018 году в регионе уже состоялось более 20 спортивных соревнований и форумов, среди которых Международный шахматный фестиваль «Башня Согласия», Всероссийский фестиваль бейсджампинга, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, международный турнир по смешанным боевым единоборствам M-1 Challenge «Битва в горах-7» и другие.

В данный момент в республике проходит первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниоров до 21 года, а до конца 2018 года состоится международный турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Битва Нартов», Вечер профессионального бокса «Герои ринга» и турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 «Дорога в М-1 Битва в Назрани».

В ходе встречи Евкурова с зампредом правительства России Виталием Мутко был затронут вопрос о создании отдельной программы расселения частного ветхого жилья в Ингушетии, а также меры для эффективной реализации в регионе 12 национальных проектов в рамках исполнения «суперуказа» президента Владимира Путина.

«С учетом того, что в Ингушетии сегодня до конца не решен вопрос с расселением частного ветхого жилья, выступил с предложением к Виталию Леонтьевичу (Мутко) создать отдельную программу расселения частного ветхого жилья, в том числе с предоставлением особых условий молодоженам и молодым семьям», – сказал Евкуров.

По данным минстроя республики, общее количество частных домов в регионе составляет 66,1 тыс. Из них 11,2 тыс. (16,9%) признаны непригодными для проживания. Общее количество жителей, проживающих в таких домах, – 67,2 тыс. человек.

С учетом вступившего в силу закона об определении границ между Ингушетией и Чечней стороны обсудили возможность оказания помощи и поддержки в развитии приграничных территорий.

«Развитие приграничных территорий станет для нас приоритетной задачей. Я уже дал поручение главам муниципальных образований совместно с ответственными лицами Правительства, с коллегами из Чеченской Республики вести совместную работу. Сегодня нам необходимо подготовить проекты по взаимодействию по всем сферам деятельности администраций районов», – отметил глава Ингушетии.

Евкуров сообщил Мутко и о ходе реализации в регионе 12 ключевых национальных проектов в рамках исполнения «суперуказа» президента.

Отмечается, что важнейшая цель этой работы – качественное повышение уровня жизни ингушского народа на основе создания конкурентоспособной экономики. В связи с этим серьезный акцент отводится работе над проектами экономической направленности, связанных с повышением производительности труда и поддержкой занятости, развития международной кооперации и экспорта, а также с поддержкой малого и среднего бизнеса.

Данные проекты реализуются по линии министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии.

Точками роста региональной экономики должны стать не только крупные инвестиционные проекты, но и небольшие инновационные предприятия, способные быстро переориентироваться на новые виды высокотехнологичной продукции, востребованной на российском и мировом рынке.

Кроме того, республика приступила к работе над такими нацпроектами, как «Здравоохранение», «Образование», «Наука», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Культура».

Также Юнус-Бек Евкуров провел встречу с депутатами и сенаторами от Ингушетии, полномочными представителями республики в регионах и членами ингушской общины Москвы. Встреча прошла в Постоянном представительстве Республики Ингушетия при президенте России.

Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) 22 Окт 2018 в 11:53 PDT

В мероприятии приняли участие сенаторы Белан Хамчиев, Муса Чилиев, депутат Госдумы Юшаа Газгиреев, вице-премьер правительства Ингушетии – постоянный представитель Алихан Цечоев, полномочные представители республики в Уральском федеральном округе и Краснодарском крае Куреш Аушев и Ахметхан Беков, экс-сенатор от республики, заслуженный юрист России Исса Костоев, председатель Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых советов при ТПП РФ Ахмет Паланкоев, председатель комитета по хаджу Ингушетии Ахмед Теркакиев, генерал-лейтенанты Магомед Султыгов, Хаджибикар Укуров и другие.

Собравшиеся высказали точки зрения по поводу принятия закона об определении границы между Ингушетией и Чечней, а также по поводу ситуации, сложившейся после подписания соответствующего соглашения. В том числе прозвучали мнения о том, что документ был принят внезапно, и население оказалось не подготовлено к изменениям.

Евкуров выслушал мнения всех собравшихся и вновь показал на карте, что граница не изменилась, а вернулась к прежнему виду. Он отметил, что в рамках подготовки соглашения с обеих сторон – и Ингушетии, и Чеченской Республики – работали комиссии, было проведено несколько совместных заседаний, изучены архивные документы.

В данный момент со стороны руководства проведена большая работа по разъяснению населению деталей соглашения во избежание недопонимания и разногласий. Так, в администрации главы региона было проведено несколько встреч с представителями общественности Ингушетии, старейшинами, религиозными деятелями, молодежными активистами, жителями приграничных сел, в ходе которых Евкуров сделал все необходимые пояснения.

Участники встречи поддержали главу республики, а также высказали свои предложения по дальнейшим действиям руководства региона в связи с принятым законом об определении границы.

По итогам совещания было принято решение организовать в еще одну встречу Евкурова с ингушской общиной, чтобы обсудить все оставшиеся вопросы и предложения по дальнейшему взаимодействию.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР.

После этого в Ингушетии начались акции протесты несогласных с решением руководства республик. В октябре митингующие решили приостановить акции. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.