Трамп объяснил, почему его не любят в других странах

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его не любят в других странах, так как он заставляет их платить за ведение бизнеса с Америкой.

«Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский Союз, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой. Почему я им должен нравиться?» – написал Трамп в Twitter.

Однако Трамп заметил, что по-прежнему любит их.

Ранее в МВФ посчитали, что развязанная Трампом мировая торговая война лишит экономику 1,52 трлн долларов.

В начале октября американский исследовательский центр Pew Research Center провел исследование популярности президента США и страны в целом в сравнении с некоторыми другими странами и мировыми лидерами. Только 27% участников опроса из 25 стран сказали, что доверяют Трампу, не доверяют – 70%.