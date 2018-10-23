Помпео обсудил с де Мистурой формирование сирийского Конституционного комитета

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой формирование сирийского Конституционного комитета.

В заявлении Госдепартамента утверждается, что Помпео обсудил де Мистурой «прогресс» в вопросе созыва Конституционного комитета, которого якобы добился спецпосланник, передает ТАСС.

Напомним, в конце сентября главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании обратились к спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с призывом созвать комитет для составления проекта конституции Сирии.

После этого Москва заявила о попытках ряда стран перечеркнуть результат переговоров в Астане.