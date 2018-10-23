Появились сведения о готовности Меркель уступить Трампу по вопросу импорта СПГ

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы пошла на уступки американскому президенту Дональду Трампу, пообещав поддержать на уровне правительства ФРГ проект строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В статье говорится, что Меркель предложила правительственную поддержку «открытию Германии для американского газа» в качестве ключевой уступки президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, «который пытается ослабить контроль России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке».

В этом месяце канцлер заявила небольшой группе законодателей, что ее правительство решило софинансировать строительство терминала по транспортировке сжиженного природного газа в северной Германии стоимостью 500 млн евро (около 576 млн долларов), сообщает The Wall Street Journal.

При этом, по словам законодателей одного из северных прибрежных регионов Германии, Меркель преподала изменение своего мнения о необходимости закупки американского газа не как поражение, а как «стратегическое» решение, которое может окупиться в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что заявки на господдержку строительства СПГ в Германии подадут два конкурирующих консорциума. Какая поддержка будет оказываться Берлином и в какой форме – денежные субсидии, кредиты, кредитные гарантии, защита инвесторов от финансовых потерь – остается неясным, однако правительство Германии решило ускорить рассмотрение заявки на предоставление господдержки, и, вполне вероятно, что решение на этот счет будет принято до конца года, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, в июле стало известно, что Соединенные Штаты добились от ЕС согласия на увеличение импорта американского СПГ, а также о готовности Евросоюза предоставить американскому СПГ преференции. Кроме того, Германия выразила готовность построить терминал для приема СПГ из США.