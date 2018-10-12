В США рассказали о произведенной Захаровой «революции»

Портал BuzzFeed посвятил официальному представителю МИД России Марии Захаровой большой текст, назвав ее «главным российским троллем».

Портал отмечает, что Захарова произвела революцию в понимании того, как должен выглядеть российский дипломат – и в реальной жизни, и в интернете. По мнению автора статьи, ее стиль проведения брифингов имитирует «растущую воинственность России». В пример приводится эпизод в мае 2018 года, когда Захарова, отвечая на вопрос о ситуации с преследованием геев, заявила финскому журналисту, что организует его поездку в Чечню и подмигнула, пишет BuzzFeed.

Журналист Эркка Микконен отметил, что она пыталась заставить его почувствовать себя идиотом и учеником перед учителем в школе. В то же время, он признал, что Захарова хорошо справляется со своей работой, так как «в глазах российских СМИ она выиграла».

Портал отмечает, что раньше пресс-конференции МИДа были скучными, однако Захарова вместо сухой статистики теперь использует «высокопарный язык и сомнительные шутки», благодаря чему стала «интернет-звездой».

BuzzFeed пишет, что после обвинений во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году «слово «тролль» стало почти синонимом России», и в этой ситуации МИД и Захарова просто подыграли этому мнению.

При этом, утверждает портал, в правительстве страны одновременно есть люди, которые ее любят и которые ее ненавидят. Важно то, что глава МИД Сергей Лавров относится к первой категории, утверждает портал.