Жириновский уверен, что Россия должна узаконить свое право на первый ядерный удар

«Зачем самим себе связывать руки? Мы за то, чтобы иметь возможность наносить в том числе и превентивный удар, а не только ответный», – заявил газете ВЗГЛЯД лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В нашей истории уже была ошибка, когда мы оказались не готовы к войне. Сталина предупреждала и разведка, и дипломаты, и союзники, что Гитлер не намерен соблюдать договор о ненападении и планирует атаку уже летом 1941 г. Он не верил. И его неверие обошлось стране в несколько миллионов жертв в первый год войны. И сегодня могут быть ситуации, когда нас могут застать врасплох», – сказал лидер ЛДПР и руководитель думской фракции этой партии Владимир Жириновский.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба «Валдай», о возможности ядерного удара. «Речь шла о том... что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара», – пояснил Песков.

«Сам факт, что мы можем нанести превентивный ядерный удар должен остудить горячие головы, например, в Польше, где прямо-таки рвутся разместить у себя американские ракеты и войска, – полагает Жириновский. – Или на Украине, где отдельные политики постоянно и прямо говорят о войне с Россией».

«При этом мы не меняем стратегию. Никаких ударов без должных на то оснований. Только в случае реальной угрозы России», – подчеркнул собеседник.