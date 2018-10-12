Песков разъяснил слова Путина про ядерное оружие и рай

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова главы государства Владимира Путина, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба «Валдай», о возможности ядерного удара.

«Там речь шла не о рае, главным образом, и не о том, кто куда попадет. А речь шла о том, и это главное, многие пропустили, о том, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Разъясняя слова президента, он уточнил, в каких случаях может быть принято решение о ядерном ударе. «Но у нас в доктрине записано, что если – вариант один – на нас нападут с использованием ядерного оружия и – вариант два – на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие», – сказал Песков.

«То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми – вот что сказал президент. Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т.д. То есть вот что было главное. Здесь очень важно это все понять. Все остальное – это все аллегория», – добавил он.

На прошлой неделе президент Владимир Путин прокомментировал возможное применение ядерного оружия против России.