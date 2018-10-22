МИД России гневно высказался о «шантаже и подкупе» в македонском парламенте

Министерство иностранных дел России прокомментировало голосование в македонском парламенте, позволяющее властям сменить название республики.

«Обратили внимание на прошедшее 19 октября голосование в парламенте Республики Македонии по вопросу внесения изменений в конституцию, необходимых для смены названия и вступления страны в НАТО. Организовано все было по канонам «современной европейской демократии», – говорится в коммюнике на сайте МИДа.

Российские дипломаты отметили, что восемь голосов, которых не хватало для получения большинства, были обеспечены «путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов». Трое из этих депутатов именно в день голосования были освобождены из-под ареста «по чистой случайности», подчеркнули в министерстве.

«Еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики», – добавили в дипведомстве.

Дипломаты обратили внимание, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что «не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом».

«Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм – и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане. Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев», – подчеркнули в МИДе.

В российском министерстве добавили, что решение спора между Грецией и Македонией «должно опираться на правовые основы, на широкую поддержку народа, а не раскалывать общество».

В пятницу депутаты македонского парламента проголосовали за законопроект о поправках к Конституции, утверждающий новое название республики – Северная Македония.

Напомним, референдум о переименовании Македонии был признан несостоявшимся, но НАТО, ЕС, Вашингтон и кабмин Македонии проигнорировали этот факт.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему Запад заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему нужна эта страна в евроатлантических структурах.