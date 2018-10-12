Познер объяснил, почему «американская мечта» теряет притягательность

Российский журналист Владимир Познер считает, что уверенность американцев в том, что в этой стране любой может добиться всего, подвергается испытанию, поэтому «американская мечта» теряет притягательность.

Отвечая на вопрос читателя о том, что представляет собой «американская мечта» сегодня, телеведущий Владимир Познер рассказал о патриотизме в США.

«Во всех классах любой американской школы первый урок начинается с того, что все ученики произносят клятву верности флагу Соединенных Штатов. Меня разбуди ночью – я без запинки ее повторю, потому что она впечаталась в мою память с детства. Это есть выражение – и не надо иронизировать – патриотизма, искренней любви и восхищения своей страной», – написал он на своем сайте «Познер Онлайн».

Но, по его мнению, слова о том, что Создатель наградил человека неотъемлемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и поиски счастья, – в последнее время у очень многих вызывают все больше сомнений, этот червь подтачивает общество.

«И в этом смысле американская уверенность в том, что в этой стране любой может добиться всего, подвергается испытанию. А «все» – это деньги, дом, автомобиль, это красивая жена или красивый муж, это хорошие дети – ценности, казалось бы, сугубо материальные, но зиждущиеся на нематериальном фундаменте веры в определенную идеологию. Так вот этот фундамент, повторю, несколько размыт, и «американская мечта» теряет свою притягательность», – считает телеведущий.

Ранее Познер рассказал американским студентам, как США испортили отношения с Россией.