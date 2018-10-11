Эксперт прокомментировал планы запустить «Союз» в ноябре

«Новый запуск «Союза» вполне ожидаем, так как сразу было понятно, почему произошла авария», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Института космической политики Иван Моисеев, комментируя известие о предполагаемом запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» всего лишь через месяц после аварии с аналогичной ракетой.

«Месяц – это как раз нормальный срок. Сразу было понятно, что произошло. Кроме того, авария случилась в доступной для исследования части ракеты, все сохранилось, ничего не сгорело в атмосфере», – сказал эксперт.

Причиной аварии, по его словам, стало неправильное срабатывание того узла, в котором находятся пиропатроны, которые отстегивают верхний силовой замок, крепящий боковой блок ракеты к центральному блоку.

Моисеев отметил, что хотя официального доклада комиссии по расследованию аварии 11 октября еще нет, он ожидается со дня на день. При этом надо учитывать, продолжил эксперт, что график полетов к Международной космической станции, к которой, собственно, и должен доставлять грузы «Союз», поджимает очень сильно.

«Поэтому комиссия, и все, кто имеет отношение к новому запуску, должны работать ударно, – сказал Моисеев. – Соответственно, нужно не только решение комиссии, но и выполнение тех мероприятий, которые заложены в решении комиссии».

Однако эксперт считает, что уложиться в срок вполне возможно. «По времени все сходится, все нормально», - уверен Моисеев.

О том, что новый пуск «Союза-ФГ» предварительно запланирован на 18 ноября, сообщило РИА Новости, со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Ракета-носитель будет стартовать с грузовым кораблем «Прогресс МС-10».

Авария 11 октября произошла на космодроме Байконур. Во время запуска «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа отключились двигатели второй ступени. Космонавтам пришлось совершить аварийное приземление. Никто не пострадал.

Как ранее передавала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным, авария произошла из-за уникального обстоятельства, ранее не встречавшего в практике космических запусков. Не сработал пиропатрон одного из блоков. В результате не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени. Поэтому газ наддува не вышли наружу блока и не увели его от второй ступени ракеты.