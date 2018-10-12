Эксперт оценил полет украинских Су-25 на сверхнизкой высоте

«Можно допустить, что это какие-то показательные полеты, но скорее всего речь идет о банальном воздушном хулиганстве», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя появившееся в Сети видео опасного пролета украинских штурмовиков.

«Высоты, на которых пролетели украинские Су-25, недопустимы. Нормальной высотой считается пролет над аэродромом на высоте от 30 до 50 метров, под визуальным и радиотехническим контролем сил и средств управления полетами», – продолжил Попов.

По его словам, такие вещи практикуются для того, чтобы летчики могли набраться опыта. При этом вне поле зрения такое снижение очень опасно, так как летчики могут столкнуться с линиями электропередач, проводами, мачтами, отдельно стоящими столбами и деревьями.

«Особенно опасны такие снижения в осенне-зимний период, когда на деревьях нет листвы», – подчеркнул собеседник.

«А если падение – то там и дорога может быть, и населенный пункт, и сельскохозяйственные работы могут вестись. Такое поведение может привести к поражению третьих лиц, то есть, могут пострадать простые невинные люди. Но это уже уголовное дело с соответствующим наказанием даже в случае гибели летчиков», – заключил Попов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео сверхнизкого пролета двух украинских самолетов Су-25М1 над аэродромом, один из штурмовиков чуть не коснулся поверхности.

Где и когда был снят ролик, в публикации не уточняется. По предположениям Bloomberg, это могло быть на авиабазе, расположенной в Запорожской области, в городе Мелитополе.

Ранее в июне украинский штурмовик Су-25 пролетел в считанных метрах над водой на одном из пляжей Запорожской области.

Украинские ВВС сообщали, что пилоты учились противодействовать противнику, но, по мнению экспертов, маневр мог быть исполнен из хулиганских побуждений.

Напомним, в ноябре 2015 года разбившийся в Запорожской области украинский военный самолет Су-25 задел линию электропередачи, осуществляя тренировочный полет на сверхнизкой высоте, и разбился.