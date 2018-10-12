Крупнейшие пенсионные фонды США инвестировали в России 1,3 млрд долларов

Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит акции подсанкционных российских компаний и гособлигации более чем на 1,3 млрд долларов.

Такие данные фонд подтвердил после появления в СМИ сообщений о том, что ужесточение антироссийской санкционной риторики не мешает CalPERS хранить часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

Так, по состоянию на 30 июня нынешнего года CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью 460,7 млн долларов – по сравнению с 479 млн долларов годом ранее. Из принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций 430 млн долларов пришлись на ОФЗ и немногим более 30 млн долларов – на еврооблигации, пишет РБК.

Неизвестно, продавал ли CalPERS российские бумаги после 30 июня. Фонд не предоставил более свежих данных.

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями на 872 млн долларов, из которых 658 млн долларов – акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических). CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Роснефть, Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на 238 млн долларов и GDR банка ВТБ на 12,5 млн долларов.

При этом секторальные санкции не запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Но в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить активы российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, изолировать их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS почти не меняется год от года: в 2012 году он составлял около 1,4 млрд долларов против 1,3 млрд долларов сейчас.