Рецидивисты сбежали из колонии под Иркутском

Из колонии-поселения в Ангарске сбежали двое заключенных-рецидивистов, сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.

О побеге стало известно в субботу. Сбежали 24-летние Иван Проворов и Родион Урвачев. Оба с 2016 года отбывали пятилетнее наказание, Проворов – за угон, кражу и умышленное уничтожение имущества, Урвачев – за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, передает РИА «Новости».

На территории колонии-поселения от подъема до отбоя заключенные передвигаются свободно, администрация может разрешить перемещение в пределах муниципального образования. Заключенным разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.