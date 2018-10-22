Умер сорвавший ядерную программу нацистов диверсант

В Норвегии скончался 99-летний Иоахим Реннеберг, именно он возглавлял диверсионную группу, которая сорвала ядерную программу гитлеровской Германии, сообщило норвежское правительство.

В ходе операции «Ганнерсайд» (1943 год) добровольцы-диверсанты проникли на особо охраняемый завод Norsk Hydro в Веморке, где нацисты организовали производство тяжелой воды, и взорвали его оборудование, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что предыдущая операция по уничтожению производства тяжелой воды, проведенная за несколько месяцев до «Ганнерсайда», провалилась – диверсанты были или убиты, или взяты в плен.

После того, как война завершилась, Реннеберг работал журналистом и телеведущим, выступал с лекциями.