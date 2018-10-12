Украинский радикал предложил ждать «кризиса» в России для нападения

Лидер националистической организации «Братство*» (запрещена в России) Дмитрий Корчинский объяснил, когда, по его мнению, Украине следует напасть на Россию.

Корчинский заявил, что сейчас украинские войска «не готовы к войне сразу на двух-трех фронтах»: донецком, крымском и «фронте где-нибудь в районе Харькова или Чернигова».

Он советует сохранять конфликт в текущем состоянии, дожидаясь начала «кризиса» в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ukrlife.tv.

При этом Корчинский подчеркивает, что Украине потребуется «достаточно мобилизованных вооруженных сил, в том числе в зоне конфликта, которые сразу смогут перейти в наступление».

Напомним, Корчинский сетовал на «бескровность» строительства Крымского моста.