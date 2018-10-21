В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж

На Щелковском шоссе на востоке Москвы из окон машин свадебного кортежа стреляют в воздух, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру», – передает его слова ТАСС.

Номера автомобилей, из которых ведут стрельбу, принадлежат одной из стран СНГ.

В последние годы инциденты со стрельбой из свадебных кортежей получили большой общественный резонанс. В 2014 году Бутырский суд Москвы приговорил стрелявшего гостя свадьбы в Москве к шести месяцам колонии общего режима.