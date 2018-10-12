Сенатор США резко раскритиковал планы Трампа выйти из ДРСМД

Комментируя планы президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что советника президента Джона Болтона нельзя было допускать во внешнюю политику.

Выход из договора, по словам сенатора, «перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана», передает РИА «Новости».

Пол высказался против выхода из договора. Он призвал «устранить любые проблемы» вокруг ДРСМД и «идти вперед».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что именно Болтон убеждает Трампа отказаться от ДРСМД и СНВ-3. Трамп уже объявил, что США выйдут из ДРСМД.