В Роскосмосе назвали сроки окончательного отчета по «Союзу»

Окончательный отчет комиссии по расследованию аварии ракеты «Союз» с рекомендациями будет утвержден 30 октября, сообщили в Роскосмосе.

На заседании аварийной комиссии в ЦНИИмаш были представлены доклады специалистов, работающих над расследованием причин аварии, сообщили в Роскосмосе.

«Члены аварийной комиссии после детального анализа одобрили предварительный отчет о причинах аварии и приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем. Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года», – говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, каким образом была спровоцирована авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

В пятницу аварийная комиссия исключила версию саботажа при сборке.

До этого комиссия вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.