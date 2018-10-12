Песни Цоя на Украине назвали «московским мусором»

Экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка возмутился тем, что украинские «шуты в военной форме» решили участвовать в исполнении песен Виктора Цоя.

Возмущение политика вызвало исполнение песен Цоя в сопровождении оркестра вооруженных сил Украины.

«Который будет петь и танцевать «большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», – заявил Швайк в Facebook.

«Эй! Шуты в военной форме! Вы совершенно с ума посходили?» – говорится в сообщении.

Он призвал выйти из «добровольного плена московской художественной самодеятельности» и избавиться от «московского мусора» в головах.