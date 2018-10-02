США удвоили число дипломатов в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон в два раза увеличил количество дипломатов в Сирии в связи со скорым поражением ИГ* на территории республики.

«Наши дипломаты, которые работают на местах, их количество было удвоено», – сказал Мэттис, передает Reuters.

По его словам, США увидели снижение интенсивности военных действий в САР, и поэтому дипломаты теперь способны «укорениться» в Сирии.

В понедельник Корпус стражей Исламской революции ликвидировал в Сирии около 40 главарей группировки «Исламское государство*».