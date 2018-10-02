Airbus запустил конкурс проектов по освоению Луны

Европейская корпорация Airbus объявила о старте международного конкурса проектов по техническим инновациям на Луне.

В подразделении Airbus Defence & Space сообщили, что конкурс называется «Полет на Луну» (Moon Race), в нем смогут участвовать стартапы, а также мелкие и средние компании, передает «Интерфакс».

Победителей, имена которых назовут осенью 2019 года в Вашингтоне на конгрессе IAC, определят независимые эксперты.

Целью конкурса является продвижение исследования Луны и развитие технологий, «необходимых для постоянного присутствия человека» на спутнике Земли.

«Прежде, чем мы отправимся на Марс или другую далекую планету, люди для начала должны научиться выживать в космосе. Там есть радиоактивное излучение, экстремальные температуры, нет воздух для дыхания, и падают метеориты! Как нам с этим справиться? Лучший способ это узнать – создать сообщество на Луне, чтобы исследовать и учиться», – сообщили в компании.

В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов заявил, что Россия может построить на поверхности Луны первую обитаемую станцию в 2030 году. Ранее конструкторское бюро «Южное» заявило о желании создать украинскую лунную базу.