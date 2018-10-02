Черчесов завел аккаунт в Instagram

Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в Instagram.

«Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями. Данный аккаунт ведется администрацией официального сайта Станислава Черчесова», – сообщается на канале stanislav.cherchesov.official.

Ранее Черчесов сообщил, кто будет основным вратарем после ухода Акинфеева.