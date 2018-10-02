Доллар подорожал до 65,15 рубля

Утром во вторник рубль снизился к доллару и вырос к евро, отыгрывая курсовую динамику рынка форекс, где европейская валюта упала ниже 1,155 доллара.

Курс доллара расчетами на завтра на 10.05 мск вырос на 15 копеек – до 65,15 рубля, передает РИА «Новости».

Курс европейской валюты снизился на 4 копейки – до 75,16 рубля.