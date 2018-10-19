Врачи показали начинку бомбы из керченского колледжа

Из тела одной из пациенток, транспортированных в Москву из Керчи, извлекли металлические гвозди и болты и другие поражающие элементы.

Операцию проводили в НИИ имени Вишневского, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже и подорвал там самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.