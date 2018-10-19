Константинополь озвучил решение о дальнейших отношениях с РПЦ

Несмотря на прекращение Русской православной церковью евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, Константинополь не будет разрывать отношения с Москвой, заявил экзархат русских приходов в Западной Европе.

«Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», – передает «Интерфакс» обращение экзархата

Отмечается, что всем православным верующим позволено принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах русских приходов.

В понедельник священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав. Большинство верующих, как заявил патриарх Кирилл, поддержали решение РПЦ.

Русская православная церковь заграницей также прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что Москва может сделать для защиты православных после раскола.