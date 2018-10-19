Суд отменил приговор осужденной за подработку матери-одиночки

Пугачевский районный суд Саратовской области отменил приговор в отношении матери-одиночки Ольги Журавлевой, которую приговорили к 120 часам обязательных работ за мытье пола в пиццерии.

«Приговор мирового судьи отменен, осужденная оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», – цитирует «Саратов 24» решение суда.

С ноября 2017 года жительница саратовского села Ивантеевка получала ежемесячное пособие в размере 4,9 тыс. рублей по безработице. СМИ сообщали, что Журавлева тогда же начала подрабатывать уборщицей у знакомых в пиццерии. Сама женщина говорила, что просто помогала друзьям с уборкой.

Правоохранительные органы возбудили в отношении матери-одиночки уголовное дело по статье «Мошенничество», а в сентябре мировой судья назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Журавлева подала апелляцию на решение, прокуратура Саратовской области после общественного резонанса инициировала вопрос об отмене приговора суда.