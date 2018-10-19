Трамп похвалил жену за спокойствие во время пожара на борту самолета

Президент США Дональд Трамп похвалил свою супругу Меланью за спокойствие во время задымления на борту самолета.

«Вчера у них была проблема. Вы видели: пожар на борту самолета. И мне позвонили: Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар. Я сказал: не говорите мне это, не говорите. И они быстро опустились. Отличные пилоты. И она молодец», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

Как сообщил Трамп, со ссылкой на очевидцев, несмотря на ЧП, его супруга не поддалась панике.

«Она была так спокойна, что мы не могла поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она такая. Она прекрасная первая леди», – добавил Трамп.

В четверг самолет с первой леди США Меланьей Трамп на борту прервал полет и вернулся на авиабазу в Мэриленде из-за задымления, вызванного механической неполадкой.