Самолет Меланьи Трамп задымился в полете

Через 10 минут после взлета в салоне самолета первой леди США Меланьи Трамп заметили дым и запах гари; лайнер вернулся на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне.

Самолет вылетел из Вашингтона в Филадельфию, однако через 10 минут после взлета журналисты увидели главу секретной службы безопасности в передней части лайнера. Там же заметили тонкую струйку дыма и запах гари, сообщает NBC.

Затем пассажирам раздали влажные полотенца – их предложили держать у лица на случай, если запах станет слишком сильным.

В итоге самолет вернулся в Вашингтон. Причиной называются технические неполадки.