Минфин повысил прогноз профицита бюджета более чем в четыре раза

Из проекта поправок в закон о бюджете на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов стало известно, что Министерство финансов повысило прогноз профицита бюджета России по итогам 2018 года с 481,74 млрд до почти 2,139 трлн рублей, то есть более чем в 4,4 раза.

Поправки предполагают рост доходов бюджета на 2018 год до 18,94 трлн рублей, а расходов – до 16,8 трлн. Исходя из повышения прогноза о размере ВВП в 2018 году до 101,16 трлн рублей, планируемый профицит бюджета составит 2,1% ВВП, передает ТАСС.

По данным министра финансов России Антона Силуанова, прирост по нефтегазовым доходам в 2018 году составит 1,6 трлн рублей, ненефтегазовым – 286 млрд рублей.

Напомним, 29 сентября кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку.