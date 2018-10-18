Путин назвал главный залог успеха внутренней политики

Президент России Владимир Путин заявил, что главным залогом успеха внутренней политики являются своевременные изменения во взаимодействии с гражданским обществом.

По его словам, задача российских властей заключается в том, чтобы проводить изменения «своевременно и в тесном взаимодействии с гражданским обществом».

«И это самый главный залог успеха в нашей внутренней политике», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что правительство сейчас проводит болезненные изменения в пенсионное законодательство, однако подобное происходит во всех странах. По его словам, если сейчас не провести изменения в пенсионном законодательстве, это в любом случае придется сделать «завтра или послезавтра».

«Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Но во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю», – заявил глава государства.

Путин отметил, что нить доверия населения к власти не утрачена.

Ранее социологи заявили, что негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти не оправдались.