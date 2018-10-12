Социологи: Негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти не оправдались

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:56  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...

Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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          Социологи: Негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти не оправдались

          12 октября 2018, 19:28

          Текст: Галина Кравченко

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          Судя по последним опросам, если и можно говорить о колебаниях рейтинга президента, то в рамках довольно узкого коридора, практически в пределах статистической погрешности, заявила газете ВЗГЛЯД социолог Екатерина Соколова, комментируя итоги свежих исследований ВЦИОМ и ФОМ.

          Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова отмечает, что данные опросов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) указывают на этой неделе на позитивную динамику.

          «Протестные настроения улеглись. Общественно-политическая ситуация в стране достаточно стабильна. Во время выборов было явно сформировано большинство. Безусловно, за этим не мог не последовать некий откат, особенно при таком сложном решении, как повышение пенсионного возраста, – сказала Соколова газете ВЗГЛЯД. – Но в принципе одобрение деятельности президента остается высоким, – выше, чем у большинства мировых лидеров. Он остается абсолютным лидером нации, и пока особых изменений в настроениях ждать не стоит».

          Как сообщил в пятницу ВЦИОМ по итогам своего исследования, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева увеличился за прошедшую неделю.

          «Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,6% (по данным с 1 по 7 октября). Динамика положительная (неделю ранее он составлял 63,2%). Оценки одобрения работы председателя правительства и кабинета министров скорректировались до 35,0% и 41,5% соответственно и также находятся в границах сформировавшегося коридора значений», - цитирует результаты исследования РИА «Новости».

          По информации ВЦИОМ, в рейтинге доверия политикам первое место по-прежнему занимает Владимир Путин (37%). Второе место, по данным за 1-7 октября, занимает министр обороны Сергей Шойгу (15,2%), а третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%).

          Опрос проводился 1-7 октября среди граждан России старше 18 лет. Ежедневно в телефонном интервью принимали участие 1,6 тысячи респондентов не менее чем в 80 регионах страны. В результатах исследования представлены средние значения за семь дней опроса.

          При этом в самом ВЦИОМ пояснили, что оценки органов власти и их руководителей на прошедшей недели были стабильны. Они находятся в границах сформировавшегося коридора значений.

          «Фиксируемые колебания носят волнообразный характер. Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян, – сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. – Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с «рутинизацией вопроса».

          Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель, добавил Мамонов.

          Не только социологи фиксируют снижение протестных настроений уже почти в два раза, добавил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Откровенно говоря, мы и так это видим и слышим на улице, в транспорте, – сказал политолог. – Это можно интерпретировать по-разному». Он считает, что тут свою роль играет время. «Пенсионный закон превратился в будничную тему. Плюс заботы осенние возникли у людей: институт, школа и так далее», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          «Рейтинг президента стабилизировался с тенденцией к повышению, я бы так выразился, - добавил Мартынов. – Он действительно повышается последние два месяца, но это в пределах двух процентов».

          К аналогичным выводам пришла и другая социологическая служба – Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), обновив рейтинги политиков и партий. Согласно данным ФОМ, показатели основных политических игроков стабилизировались после падения из-за принятия непопулярных мер.

          Рейтинг президента Владимира Путина вырос на 1% и составляет 46%. Также президент продолжает сохранять высокий уровень оценки своей деятельности, 63% опрошенных считают, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями.

          Оценка работы премьера Дмитрия Медведева на прошлой неделе снизилась на 2 пункта, 52% граждан считают, что он плохо справляется со своей работой, 26% опрошенных считают, что Медведев работает хорошо. Вырос и уровень недоверия к премьеру, ему безусловно не доверяют 38% граждан, а 25% респондентов скорее не доверяют премьеру (суммарный индекс - 63%). О своем доверии Медведеву заявили только 25% опрошенных.

          Рейтинг «Единой России» вырос на 1% и составляет 32%. Показатели других парламентских партий снизились ровно на 1%: КПРФ (13%), ЛДПР (13%), СР (3%).

          Как уточняет портал «Актуальные комментарии», опрос проводился 6-7 октября, после того, как вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Напомним, Госдума в конце сентября приняла этот закон в третьем, окончательном, чтении. За принятие проголосовали 332 депутата.

          В июле Госдума приняла этот правительственный законопроект в первом чтении. Первый вариант предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

          Однако в августе президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором предложил шесть мер для смягчения такого решения. В частности, глава государства высказался за снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты граждан предпенсионного возраста (предпенсионными считаются пять лет до наступления срока выхода на пенсию), в том числе повышение пособия по безработице для них, введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией, сохранение для них пенсионных льгот.


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