Социологи: Негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти не оправдались

Судя по последним опросам, если и можно говорить о колебаниях рейтинга президента, то в рамках довольно узкого коридора, практически в пределах статистической погрешности, заявила газете ВЗГЛЯД социолог Екатерина Соколова, комментируя итоги свежих исследований ВЦИОМ и ФОМ.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова отмечает, что данные опросов Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) указывают на этой неделе на позитивную динамику.

«Протестные настроения улеглись. Общественно-политическая ситуация в стране достаточно стабильна. Во время выборов было явно сформировано большинство. Безусловно, за этим не мог не последовать некий откат, особенно при таком сложном решении, как повышение пенсионного возраста, – сказала Соколова газете ВЗГЛЯД. – Но в принципе одобрение деятельности президента остается высоким, – выше, чем у большинства мировых лидеров. Он остается абсолютным лидером нации, и пока особых изменений в настроениях ждать не стоит».

Как сообщил в пятницу ВЦИОМ по итогам своего исследования, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева увеличился за прошедшую неделю.

«Показатель одобрения деятельности президента составляет 64,6% (по данным с 1 по 7 октября). Динамика положительная (неделю ранее он составлял 63,2%). Оценки одобрения работы председателя правительства и кабинета министров скорректировались до 35,0% и 41,5% соответственно и также находятся в границах сформировавшегося коридора значений», - цитирует результаты исследования РИА «Новости».

По информации ВЦИОМ, в рейтинге доверия политикам первое место по-прежнему занимает Владимир Путин (37%). Второе место, по данным за 1-7 октября, занимает министр обороны Сергей Шойгу (15,2%), а третье - министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%).

Опрос проводился 1-7 октября среди граждан России старше 18 лет. Ежедневно в телефонном интервью принимали участие 1,6 тысячи респондентов не менее чем в 80 регионах страны. В результатах исследования представлены средние значения за семь дней опроса.

При этом в самом ВЦИОМ пояснили, что оценки органов власти и их руководителей на прошедшей недели были стабильны. Они находятся в границах сформировавшегося коридора значений.

«Фиксируемые колебания носят волнообразный характер. Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян, – сказал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. – Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с «рутинизацией вопроса».

Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель, добавил Мамонов.

Не только социологи фиксируют снижение протестных настроений уже почти в два раза, добавил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Откровенно говоря, мы и так это видим и слышим на улице, в транспорте, – сказал политолог. – Это можно интерпретировать по-разному». Он считает, что тут свою роль играет время. «Пенсионный закон превратился в будничную тему. Плюс заботы осенние возникли у людей: институт, школа и так далее», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Рейтинг президента стабилизировался с тенденцией к повышению, я бы так выразился, - добавил Мартынов. – Он действительно повышается последние два месяца, но это в пределах двух процентов».

К аналогичным выводам пришла и другая социологическая служба – Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), обновив рейтинги политиков и партий. Согласно данным ФОМ, показатели основных политических игроков стабилизировались после падения из-за принятия непопулярных мер.

Рейтинг президента Владимира Путина вырос на 1% и составляет 46%. Также президент продолжает сохранять высокий уровень оценки своей деятельности, 63% опрошенных считают, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями.

Оценка работы премьера Дмитрия Медведева на прошлой неделе снизилась на 2 пункта, 52% граждан считают, что он плохо справляется со своей работой, 26% опрошенных считают, что Медведев работает хорошо. Вырос и уровень недоверия к премьеру, ему безусловно не доверяют 38% граждан, а 25% респондентов скорее не доверяют премьеру (суммарный индекс - 63%). О своем доверии Медведеву заявили только 25% опрошенных.

Рейтинг «Единой России» вырос на 1% и составляет 32%. Показатели других парламентских партий снизились ровно на 1%: КПРФ (13%), ЛДПР (13%), СР (3%).

Как уточняет портал «Актуальные комментарии», опрос проводился 6-7 октября, после того, как вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Напомним, Госдума в конце сентября приняла этот закон в третьем, окончательном, чтении. За принятие проголосовали 332 депутата.

В июле Госдума приняла этот правительственный законопроект в первом чтении. Первый вариант предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако в августе президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам, в котором предложил шесть мер для смягчения такого решения. В частности, глава государства высказался за снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты граждан предпенсионного возраста (предпенсионными считаются пять лет до наступления срока выхода на пенсию), в том числе повышение пособия по безработице для них, введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией, сохранение для них пенсионных льгот.