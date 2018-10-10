Путин назвал совершаемую США «типичную ошибку империи»

Президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи, заявил, что США «режут сук, на котором сидят», подвергая сомнению доллар как единственную резервную валюту и универсальное платежное средство.

«Я говорил недавно, что наши американские друзья режут сук, на котором сидят. Потому что они подвергают сомнению надежность доллара как универсального инструмента в международных расчетах. Это, повторю еще раз, на мой взгляд, типичная ошибка империи. Почему? Потому что империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки, она может пойти на какие-то издержки, потому что ее мощь такова, что это ничего не значит», – сказал президент, передает РИА «Новости».



Также глава государства отметил, что Россия будет проводить делолларизацию исключительно в целях собственной безопасности, а не для подрыва доллара.

Путин добавил, что Россия сумела найти механизмы, позволяющие избежать чрезмерную волатильность, возникающую при переходе на расчеты в национальных валютах, передает ТАСС.

«Ну, например, в рамках БРИКС создан пул национальных валют, создан банк совместный и так далее. То есть, вот эти инструменты, они создаются, да, пока этот банк не сопоставим по своим возможностям с МВФ, но это все-таки в этом направлении», – пояснил президент.

Ранее Путин заявлял, что Россия не собирается отказываться от доллара, поскольку это универсальная резервная валюта.

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