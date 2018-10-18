Путин назвал условия ухода Ирана из Сирии

Президент России Владимир Путин заявил всем желающим ухода Ирана из Сирии, что они должны предоставить гарантии невмешательства в дела САР.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин сказал, что уход Ирана из САР не является проблемой России. По его словам, Дамаск и Тегеран должны принимать решения и договариваться об этом самостоятельно.

Также российский президент отметил, что после окончательной победы над терроризмом в Сирии ее территорию должны покинуть все международные войска.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что собирается обсудить с Путиным попытки Ирана закрепиться в Сирии и передать «смертоносное оружие» движению «Хезболлах».