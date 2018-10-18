Очевидцы рассказали, как студенты в Керчи спасали друг друга ценой своей жизни

Очевидцы из числа студентов керченского колледжа рассказали о происходящем в первые минуты трагедии, отметив смелость и самоотверженность многих учащихся.

Студентки рассказали, что сначала не придали значения прозвучавшему хлопку, приняв его за чью-то шутку, передает «Керчь FM».

Однако уже через несколько мгновений пришло осознание опасности происходящего; в колледже началась паника.

При этом некоторые студенты не теряли самообладание и оказывали помощь другим людям, рискуя собой.

«Девочка стояла во внутреннем дворе. Ее какой-то парень схватил и говорит: «Бежим отсюда» (...) Ее-то саму парень спас, а сам скончался, ему прямо в голову выстрел пришелся», – рассказала одна из очевидцев.

Другая студентка сообщила, что, услышав выстрелы, побежала с другими учащимися во двор.

«Там мы увидели, что все люди в крови. Потом прибежали взрослые, сказали, что нужно бежать. Я попыталась оказать помощь одногруппнице, она лежала без сознания (...) Ее так и не спасли. Ей 16 лет всего лишь только исполнилось», – рассказала девушка.

Кроме того, некоторые молодые люди помогали студентам перелезть через забор колледжа, перекидывали их или приседали, чтобы люди могли взобраться на ограду по спинам.

Напомним, в среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами трагедии стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.

Студенты колледжа позже рассказали, что пронести оружие в учебное заведение мог любой человек, так как рамка металлоискателя при входе была отключена.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации.