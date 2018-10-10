Студенты керченского колледжа рассказали об отключенной рамке металлоискателя

Студенты политехнического колледжа Керчи, комментируя нападение на учебное заведение, сообщили, что пронести оружие в здание мог кто угодно, поскольку рамка металлоискателя при входе была отключена.

Студенты Политеха рассказали корреспонденту ФАН, что зайти в здание по студенческому билету можно было с чем угодно, поскольку рамка металлоискателя хоть и стояла, но была отключена.

«Если ты из колледжа, можно было заходить без досмотра», – рассказал Алексей с третьего курса.

Вспоминая о трагедии, студенты говорят, что все произошло очень быстро – от взрыва до окончания стрельбы прошло минут пять.

«Началась паника, все бросились бежать кто куда. Один из заборов был обмотан колючей проволокой, через него было не перелезть, но нам было все равно – лишь бы спастись», – рассказала Анастасия с того же курса.

Ранее сообщалось, что маршрут студента, устроившего стрельбу в керченском политехническом колледже, восстановили по записям с камер видеонаблюдения.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.