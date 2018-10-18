Путин заявил о планах Трампа на выравнивание отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер назвал неправдой, мнение о том, что Трамп слушает только себя. «Это неправда. Но может он с кем-то себя ведет, ну они сами тогда в этом и виноваты. У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог, и, конечно, он слышит. Я вижу, он реагирует на аргументы собеседник», – уточнил президент, добавив, что Москва готова начать выстраивать отношения с Вашингтоном в любой момент.

Он также заявил, что встречи с американским лидером скорее были позитивными, чем негативными. «У нас разные взгляды на некоторые вещи, но это нормально для диалога. … Лучше общаться и контактировать друг с другом, чем собачиться и ругаться», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

В то же время он заметил, что разыгрывание антироссийской карты в рамках внутриполитической борьбы в США никому не идет на пользу. Путин выразил надежду на то, что после выборов в США это пройдет.

В сентябре помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее говорил, что Путин и Трамп могут встретиться во Франции в ноябре на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако позже в Кремле заявили, что вопрос о встрече президентов России и США не ставился ни одной из сторон.