Гудков отредактировал соболезнования жертвам трагедии в Керчи из-за статуса Крыма

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook отредактировал соболезнования родственникам погибших в керченском политехническом колледже, убрав из них фразу о статусе Крыма.

«Десять человек погибли, 50 пострадали, по предварительным данным, при взрыве в колледже в Керчи. Когда совершенно не важно, чей Крым. Мои соболезнования близким погибших и пострадавшим», – писал Гудков на своей странице в Facebook.

Однако уже через несколько часов политик передумал и убрал из поста фразу о принадлежности Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал погибших в Крыму «украинскими гражданами». За это высказывание он подвергся критике со стороны украинских депутатов.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.