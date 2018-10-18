В УПЦ рассказали о вреде богослужений в Андреевской церкви Киева

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент заявил, что представители музейного сообщества Украины вряд ли смогут поддержать решение Рады о передаче Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату.

«Все 27 лет независимости Украины Андреевский храм не передавался в собственность церкви по той причине, что это памятник архитектуры мирового значения под охраной ЮНЕСКО, где находятся уникальные фрески. Там нельзя зажигать свечи, невозможно нарушать режимы температуры и влажности и другие условия», – сказал архиепископ, передает ТАСС.

По его словам, «будет очень удивительно», если нормы, которые не позволяли передать храм украинской церкви, перечеркнут, чтобы «передать церкви иностранного государства».

В четверг депутаты Верховной рады со второй попытки приняли закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Во вторник сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намерен зарегистрировать законопроект, предполагающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.