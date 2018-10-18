В Индии начались беспорядки из-за разрешения женщинам посещать храм

В индийском штате Керала начались массовые беспорядки после решения суда открыть доступ в храм бога Айаппана для женщин в возрасте от 10 до 50 лет.

17 октября религиозные радикалы перегородили подходы к Сабаримале и заблокировали доступ женщинам в храм, передает РИА «Новости» со ссылкой на NDTV.

В районе храма приостановлена работа общественного транспорта и магазинов.

Представительницы прекрасного пола в ходе попыток проникнуть в святилище натыкались на отчаянную оборону со стороны фанатиков – их закидывали камнями и палками.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Это был массовый протест радикалов. Протестующие сидели на дороге, агрессивно выкрикивая свои лозунги, завидев одну из журналисток. У нее не было иного выбора, кроме как развернуться и уйти – что она и сделала», – описал происходящее очевидец.

По многовековым традициям, жительницы Индии от 10 до 50 лет не могли посещать Храм Айаппана, расположенный в районе Сабаримала штата Керала, потому что храмовые служители должны блюсти целомудрие божества.

При этом ограничений для женщин в других храмах, в том числе посвященных тому же богу, нет. Верховный суд Индии в конце сентября постановил, что запрет нарушает конституционные права женщин и отменил это ограничение.

Весной 2018 года в Индии в ходе протестов «неприкасаемых» погибли девять человек.