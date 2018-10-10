Аксенов объяснил, что толкает подростков на преступления

Подростков до совершения преступлений доводит «помойная яма» – социальные сети, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в связи с трагедией в керченском колледже.

«Мы для этого работаем, чтобы не повторялось. Такого не должно быть. Будем делать все возможное, чтобы с этой бедой бороться. Социальные сети – это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно. Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают», – цитирует Аксенова РИА «Новости».

По его словам, мотивы устроившего стрельбу в колледже студента Владислава Рослякова «пока еще окончательно не установлены».

Сейчас, рассказал он, следствие допрашивает родителей Рослякова. Об их задержании речи не идет.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что специалисты внимательно проанализируют трагедию в керченском колледже и примут действенные меры, снижающие риски повторения подобных инцидентов.

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что школы и детские сады в Керчи взяты под вооруженную охрану.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. К четвергу число жертв трагедии выросло до 20 человек.

По предварительной версии, мотивом нападения мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.