Госдума приняла заявление в связи с обострением ситуации на Украине

Российские парламентарии приняли заявление об обострении ситуации на Украине, в котором обратили внимание на действия Вашингтона, поощряющие антироссийскую политику Киева.

Госдума «с тревогой отмечает обострение ситуации на Украине и нарастание военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта в Донбассе», – говорится в тексте заявления, передает РИА «Новости».

В нем также отмечается, что Киев грубо вмешивается в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине.

Из заявления следует, что «устроители государственного переворота на Украине в 2014 году» грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине. По мнению Госдумы, их цель – разрушить подлинную Православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и «освятить» с их помощью продолжения войны против русских и русскоязычных на востоке Украины.

В заявлении Госдумы также отмечается, что депутаты Верховной рады один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией. В частности, речь идет о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, а также о принятии в первом чтении законопроекта, предполагающего использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

«Саботируя минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», – отмечается в заявлении Госдумы.

Подчеркивается, что в перечисленных «позорных деяниях» на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители. «Государственная дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам», – говорится в заявлении.

В ГД также уверены, что «попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям».

«Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться», – подчеркивается в тексте.

Соответствующее заявление будет направлено в Организацию объединенных наций, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также в Верховную Раду Украины и Конгресс США.